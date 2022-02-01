طلعة جوية لقادة في الحشد الشعبي فوق عين الأسد

2022/02/01 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر أمني رفيع، الثلاثاء، عن مرور طائرة حربية تقل قيادات في الحشد الشعبي فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، غرب الانبار.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “طائرة حربية تابعة لطيران الجيش تقل عددا من قيادات الحشد الشعبي استطلعت وبمهمة أمنية مناطق في الانبار بضمنها قاعدة عين الاسد”، مبينا أن […]

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