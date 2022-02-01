مبادرة من المالية لدعم دور الأيتام والمسنين

2022/02/01 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلقت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مبادرة توفير المعونة والدعم اللازم لعدد من الشرائح المجتمعية إيمانا بتقديم يد العون والرعاية لهذة الشرائح الكريمة.وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث قامت مدير عام الصندوق ورئيس مجلس الإدارة برين عبدالسلام قاسم ، بزيارة تفقدية الى دار رعاية المسنين، والإستماع الى إحتياجاتهم، و اوعزت بتلبية […]

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