أيمن حسين: كدنا نكسب نقاط المباراة الثلاث لولا ’خطأ بسيط’

2022/02/01 | 19:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبر لاعبُ المنتخب الوطنيّ، أيمن حسين، الثلاثاء، أن نتيجة المباراة مع المنتخب اللبناني كانت يمكن أن تكون فوزاً لولا "خطأ بسيط"، فيما أكد أن المنتخب قدم عملاً جيداً.

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وقال حسين في المُؤتمر الصحفي الذي عقدَ بعد نهايةِ المُباراة، تابعه "ناس"، (1 شباط 2022)، إن "نتخبنا قدّمَ مباراةً طيبةً، وكان الوضعُ سيتغير كثيراً لو أنهينا الشوطَ الأول متقدمين بهدفٍ لولا الخطأ البسيط الذي ارتكبناه والذي منح المنتخبَ اللبناني العودة الى المباراةِ في الثواني الأخيرةِ من الشوط الأول".

وأضافَ أنه "مع زملائ دخلوا المباراةَ وهدفهم كسب نقاطها"، مستدركاً أن "التوفيق لم يكن حليفنا، ويبدو أن التنافسَ على المركزِ الثالث في هذه المجموعةِ قد يستمر لغايةِ الجولتين الأخيرتين".

وقال مدربُ منتخبنا الوطنيّ، زيليكو بتروفيتش، الثلاثاء، إن مباراة اليوم امام لبنان كانت صعبةً مع هذه الأرضيّةِ السيئة، والمنافسُ ظهرَ مُعتاداً عليها مع سير اللقاء، وليس سهلاً اللعب على الأراضي اللبنانيّة، حتى منتخبي إيران وكوريا عانا عند مواجهةِ لبنان في بيروت.

وعلق بتروفيش في المُؤتمر الصحفي الذي عقدَ بعد نهايةِ مُباراةِ منتخبنا ونظيره اللبناني التي انتهت بالتعادلِ (1-1)، وتابعه "ناس" (1 شباط 2022)، عن تغييرِ التَشكيل منذ بدايةِ التصفياتِ ومشاركةِ أكثر من ثلاثين لاعباً قد يؤدي الى عدمِ الانسجام، فقد عزَاها بتروفيتش إلى: إن "هناك أموراً إداريةً جعلتنا نضطر للتغيير، ولا أودُ أن أوضحها هنا، وكانت رغبتنا التجديد ما بعد كأس العرب باستقطابِ لاعبين جدد، كما إن الوضع الحالي الذي مررنا به سواءً في إيران أو لبنان عانينا فيه من الصعوباتِ بسببِ كورونا، وما زالَ علي الحمادي وزيدان إقبال يعانيان من مشاكل صحيّةٍ حتى يوم أمس، بالإضافةِ إلى مهند جعاز الذي لم يشترك في أي مباراةٍ مع فريقه منذ أكثر من شهرين".

وأضافَ: "يوم أمس غيّرنا كثيراً في التشكيل، بعد أن ظهرت النتائجُ، وكنا نود أن نلعبَ ببدايةِ المباراةِ بمهاجمين لكن إصابة أحدهم بالكورونا ومدافعين آخرين أجبرتنا على تغيير خطةِ اللعب".

وأشارَ بتروفيتش إلى "إننا أوكلنا واجباتٍ عديدة للاعبينا، وكان من بينها طريقة لعب المنافس للرميةِ الجانبيّة، وشدّدنا على ضرورةِ مُراقبة المنافس كونها نهجاً مستخدماً من قبله في أغلب المُباريات السابقة، لكن خطأ حدثَ بعدم تنفيذِ الواجب تسبّبَ في دخول هدفٍ في شباكنا في وقتٍ حساس".

وأكدَ بتروفيتش إن "الحظوظَ لغاية الآن غير واضحةٍ، والأمورُ لم تنتهِ بعد، ننتظرُ نتائجَ بقية المنتخبات، وحينها ستتضحُ الصورةُ، وقد تكون آمالنا في الملحقِ قائمةً لما بعد نهايةِ مباراة الإمارات وإيران اليوم".

وتعادل منتخبنا الوطني، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اللبناني ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم.

وانتهت مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان بهدف لكلا الفريقين حيث افتتح التسجيل لصالح منتخبنا اللاعب ايمن حسين في الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول، فيما عاد المنتخب اللبناني لتعديل النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب ماهر صبرة لينتهي الشوط الاول بالتعادل.

وحاول منتخبنا الوطني تسجيل هدف التقدم الا أن الفرصة لم تسنح لذلك وبهذا انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وأقيمت المبارة في استاد صيدا الدولي ضمن تصفيات اسيا لكأس العالم.

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