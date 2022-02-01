اقتصادي يكشف أسباب زيادة التضخم في العراق

2022/02/01 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف الخبير الاقتصادي علي الفريجي ، الثلاثاء ، أسباب زيادة نسبة التضخم في العراق وربطها بسوء السياسة المالية الاقتصادية للحكومة العراقية .وقال الفريجي لوكالة /المعلومة /، إن “نسبة زيادة التضخم في العراق وخصوصا العاصمة بغداد الى أكثر من 25 بالمائة عن سنة 2012 وخاصة في الجوانب الصحية والغذائية يعود إلى عدة عوامل […]

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