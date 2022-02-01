قرارات خدمية مهمة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم

2022/02/01 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، عدة قرارات خدمية مهمة، بخصوص محافظة النجف.وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقته “أيرث نيوز”، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهمّ القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وإصدار […]

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