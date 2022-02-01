رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي يعلن إغلاق جميع محطات الوقود في ثلاث محافظات

2022/02/01 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي فلاح الحمداني: سيتم اغلاق جميع محطات الوقود في محافظات البصرة وميسان والناصرية يوم غد الأربعاء 2-2-2022 ،احتجاجاً على ما وصفها بالسياسة التي تمارسها هيئة المنتوجات النفطية التابعة لوزارة النفط

يتبع ..

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