فرنسا تعبر عن رغبتها بعقد إجتماعات اللجنة المُشترَكة مع العراق لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات

2022/02/01 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عبرت فرنسا عن رغبتها بعقد إجتماعات اللجنة المُشترَكة مع العراق لتعزيز العلاقات بين الجانبين وفي مختلف المجالات .وذكر بيان لوزارة الخارجية ان الوكيل الأقدم للوزارة نزار الخيرالله استقبل السفير الفرنسي إيريك شوفاليه و بحث معه آخر المستجدات الخاصة بتطوير علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، وتطورات الأوضاع السياسيّة التي تشهدها الساحة الداخليّة للعراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيّة الجديدة ".واكد الخيرالله أنّ هناك جُهُوداً تبذل من جانب الأطراف السياسيّة العراقيّة لتشكيل الحكومة في أقرب وقت.من جهته عبر السفير الفرنسيّ خلال اللقاء, عن رغبة بلاده بتطوير التعاون المُشترَك مع العراق في المجالات كافة، على الصعيد الثنائيّ والمتعدد الأطراف من خلال العلاقة مع الإتحاد الأوروبيّ الذي تتولى فرنسا رئاسته حالياً، كما أكّد رغبة بلاده بعقد إجتماعات اللجنة العراقيّة – الفرنسيّة المُشترَكة لتعزيز العلاقات الثنائيّة وفي مختلف المجالات"./انتهى2

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