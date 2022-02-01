قطاع السياحة في تركيا يحقق نموا بنسبة 103 بالمئة العام الماضي

2022/02/01 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ حقق قطاع السياحة في تركيا نمواً بنسبة 103 بالمئة عام 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه فيما تجاوز عدد السياح 30 مليون سائح .وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغت عائدات تركيا من السياحة، 24 مليارا و482 مليونا و332 ألف دولار فيما بلغ متوسط حجم نفقات السائح الواحد، العام الماضي 66 دولارا ، فيما أنفق السياح الأجانب ما معدّله 73 دولاراً في الليلة الواحدة، للمبيت.وحسب بيانات هيئة الاحصاء بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا تركيا العام الماضي، 30 مليونا و38 ألفا و961 زائرا .وتصدر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة إلى تركيا، بواقع 4 ملايين و694 ألفا و422 زائرا، أي بزيادة بلغت 175.73 بالمئة عن العام الذي سبقه وحل السياح الألمان في المركز الثاني بـ 3 ملايين و85 ألفا و215، ثم الأوكرانيين بمليونين و60 ألفا و8 زوار ./انتهى

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