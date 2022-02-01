حسابات معقدة.. ماذا بقي من فرص الأسود للبقاء في أجواء كأس العالم؟

2022/02/01 | 19:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

"خطأ بسيط" كلف المنتخب الوطني نقاط المباراة أمام لبنان، في المباراة التي جرت لحساب منافسات التأهل إلى كأس العالم، على "ملعب صعب وسيئ"، وفق تعبير المدير الفني للمنتخب زيليكو بتروفيتش والمهاجم أيمن حسين.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب رفيق الحريري في لبنان، الإثنين 1 شباط/فبراير، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين (1 - 1).

وقال بتروفيتش، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إنّ "أرضية الملعب كانت صعبة جدًا وسيئة للعب كرة القدم"، مبينًا أنّ "لبنان معتاد على اللعب على هذه الأرضية".

وأضاف المدرب، أنّ "الحظ لم يحالف المنتخب العراقي"، مشيدًا بـ "جميع اللاعبين على الرغم من هذه الغيابات الكبيرة".

بدوره، قال "أفضل لاعب في المباراة" أيمن حسين، خلال المؤتمر، إنّ "منتخب أسود الرافدين أهدر العديد من الفرص"، مؤكدًا أنّ "اللاعبين قدموا كل ما عندهم".

وأضاف حسين، أنّ "منتخبنا قدّمَ مباراةً طيبةً، وكان الوضعُ سيتغير كثيرًا لو أنهينا الشوطَ الأول متقدمين بهدفٍ لولا الخطأ البسيط الذي ارتكبناه والذي منح المنتخبَ اللبناني العودة الى المباراةِ في الثواني الأخيرةِ من الشوط الأول".

وتابع حسين، أنّ "لاعبي المنتخب دخلوا المباراةَ وهدفهم كسب نقاطها، لكن التوفيق لم يكن حليفنا"، مشيرًا إلى أنّ "التنافسَ على المركزِ الثالث في هذه المجموعةِ قد يستمر لغايةِ الجولتين الأخيرتين".

ويمتلك المنتخب الوطني، الذي يحتل المركز الرابع برصيد خمس نقاط فقط، فرصة ضعيفة للوصول إلى المركز الثالث بفارق النقاط.

ويتوجب على المنتخب الوطني أنّ يحقق الفوز في المباراتين القادمتين أمام الإمارات وسوريا للوصول إلى النقطة 11، مع خسارة الإمارات أو تعادلها في المباراة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية وصيف المجموعة، مع تعثر لبنان في إحدى المواجهتين القادمتين أمام كل من إيران وسوريا.

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