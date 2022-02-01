سوريا تودع مونديال قطر بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية

2022/02/01 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج منتخب سوريا رسميا من دائرة

المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس

العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام

نظيره الكوري الجنوبي (0-2) اليوم

الثلاثاء في الجولة الثامنة من

التصفيات.

وسجل هدفي "الشمشون"

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