نائب: إقصاء شخصيات من الإطار والقبول بغيرها ليست أغلبية

2022/02/01 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الثلاثاء، إن إقصاء شخصيات من الإطار التنسيقي والقبول بغيرها لا تنطبق على حكومة الأغلبية .وقال المالكي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “رفض التيار الصدري لشخصية معينة من الإطار التنسيقي والقبول بغيرها لا يشكل حكومة أغلبية وإنما تطبيق مبدأ التوافقية “مشيراً إلى أن “رفض […]

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