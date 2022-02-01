متخصص يتحدث عن ’موازنة سيناريوهات’ في العراق لاستثمار زيادة أسعار النفط

2022/02/01 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش “مقترحاً” لموازنة العام الحالي، قال إنه مطروح في الوقت الراهن على أمل العمل به حال إقرار موازنة 2022.وقال حنتوش في لقاء متلفز، إنه “لا يتوقع وجود اقتراض جديد خلال العام الحالي”.وأضاف أن “هناك مؤشرات بفائض يقارب 32 تريليون دينار في موازنة العام الجاري مقارنة بالسابق …

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