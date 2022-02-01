هل تولد الصلعة الكهرباء؟

2022/02/01 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال سودانيين في مصر وصورة شهد العيساوي والصلعة تولد الكهرباء..هل حقا؟

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