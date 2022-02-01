الصحة العالمية: سلالة أوميكرون الفرعية ليست اشد من الاصلية

2022/02/01 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (BA-2) ليست أشد من السلالة الأصلية.وقال الدكتور بوريس بافلين من فريق مواجهة كوفيد-19 التابع للمنظمة في إفادة عبر الإنترنت إن لقاحات كوفيد-19 توفر أيضا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون.وأضاف بافلين أنه استنادا إلى بيانات من […]

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