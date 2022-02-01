دولة القانون : الذمم المالية للرئاسات الثلاث والنواب غير حقيقة

2022/02/01 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد عضو ائتلاف دولة القانون ،جاسم البياتي ، الثلاثاء، أن الرئاسات الثلاث واغلب اعضاء مجلس النواب العراقي لم يكشفوا عن ذممهم المالية المصدقة ، فيما أشار إلى أنهم يقدمون ذمم مالية مفبركة لتلافي المخالفات الاقتصادية.وقال البياتي لوكالة /المعلومة/، إن” قانون الحكومة العراقية ينص على أن كل الرئاسات الثلاث ونواب البرلمان عليهم تقديم […]

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