تربية النجف: الامتحانات تجري بسلاسة ولا وجود لحالات غير طبيعية في المدارس

2022/02/01 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت مديرية تربية النجف، اليوم الثلاثاء، وجود فيضان داخل صفوف مدرسة في المحافظة، مؤكدة ان الامتحانات تجري بسلاسة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف تنفي ما تداولته وسائل الاعلام حول فيديو قديم لاكثر من ثلاث سنوات في احدى المحافظات تظهر فيه مياه الامطار داخل الصفوف […]

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