2022/02/01 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي ،اليوم الثلاثاء، على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ، أن “الأعرجي، ترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وجرت خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

وأوضح أنه “جرت مناقشة موضوع رئاسة العراق للجنة الأمم المتحدة المعنية باستراتيجية الأمم المتحدة والمقترحات الخاصة بإعداد الصياغات القانونية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الأجانب”.

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، على “ضرورة مشاركة العراق وترؤسه لمثل هذه اللجان، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلا عمّا قدمه من تضحيات”، مشددا على “أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش أيضا، موضوع تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي في العراق، واتخذت القرارات المناسبة بهذا الصدد، كما شهد الاجتماع، الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب المخصصة للاتصال والتعليم في قضايا واستراتيجية مكافحة الإرهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).