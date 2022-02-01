النمسا تفرض غرامة تصل إلى 3600 يورو على رافضي أخذ اللقاحات

2022/02/01 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة نمساوية ،اليوم الثلاثاء، بفرض الحكومة غرامة على رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا بما يتراوح بين 600 و3600 يورو.

وذكرت صحيفة كلين زيتونج أن القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات للحوامل، ومن لا تسمح حالاتهم الصحية بذلك ومن تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية.

وفي كانون الأول الماضي خرج نحو 44 ألف شخص إلى شوارع فيينا في تظاهرة كتب عليها “لا لتطعيم الفاشية” وذلك للاحتجاج على لقاحات كورونا الإلزامية وأوامر الحجز في المنزل.

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