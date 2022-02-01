جيبي فارغٌ ومفلس .. - هاتف بشبوش

2022/02/01 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش منذ عشرة ايام لم انتبه لنفسي من ان ّجيبي فارغ من المال ..ومن عجزي ان اسحب من ماكنة البنك ..فرحت اشتري وآكل في اي مطعم ادخله بِما يسمى الكارت المشيطن ( ورق أو بلاستك مضغوط )..ادخل السوق و اشتري حقيبة يدويه لمن احبها ايضا بالكارت ..ادخل المقهى وادفع ثمن القهوة ايضا بالكارت ..اصعد التاكسي وادفع بالكارت ..



ادخل السينما والمسرح وادفع بالكارت ..ادخل مسبح المدينة كي اعوم وادخل الساونا الحار والجاكوزي هذ ......





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