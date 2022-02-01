بسبب فورة غضب.. كاميرا ترصد إطلاق سائق النار على آخر في وضح النهار

2022/02/01 | 19:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان إيريك مايكل فيليب بوبر يقود سيارته على الطريق السريع رقم 95 جنوبًا خلال ساعة الذروة الصباحية في يونيو 2021، ويسجل أفعاله بكاميرا لوحة القيادة، وقدم محاميه مقطع فيديو مرعب لـCNN، يظهره وهو يتنقل بين المسارات.تُظهر شهادة الاعتقال أنه قطع الطريق أمام سائق آخر، رينيه سواريز، الذي استخدم بوق السيارة.استخدم بوبر بعدها الفرامل فجأة، ورد سواريز بالإشارة وملاحقته لفترة قصيرة، وفقًا للإفادات المكتوبة من قبل الشرطة، تزامنًا مع إخراج بوبر لسلاح من تحت مسند اليد لسيارته.

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