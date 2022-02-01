ما مرتبة العراق؟.. تعرف على أخطر بلدان العالم (فيديوغراف)

2022/02/01 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرى معهد الاقتصاد والسلام العالمي، دراسة باخطر بلدان العالم، تعرف على موقع العراق من خلال هذا التقرير المصور الذي اعدته (بغداد اليوم).

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