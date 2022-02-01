تربية النجف توضح حول مقطع فيديو لغرق صفوف المدارس بمياه الأمطار

2022/02/01 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أصدرت مديرية تربية النجف، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول مقطع فيديو لغرق صفوف المدارس بمياه الأمطار.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف تنفي ما تداولته وسائل الاعلام حول فيديو قديم لاكثر من ثلاث سنوات في احدى المحافظات تظهر فيه مياه الامطار داخل الصفوف في حي العسكري".

وتؤكد المديرية بحسب البيان بأنه "لا توجد في المحافظة مدرسة بهذا الشكل ولم تهطل امطار بهذه الغزارة مما يولد فيضانات داخل الصفوف، وان الامتحانات تجري بسلاسة ولم تسجل اي حالات غير طبيعية في مدارسنا".

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