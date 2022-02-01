روسيا تسجيل حصيلة قياسية باصابات كورونا اليومية

2022/02/01 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت روسيا 124070 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى عدد منذ بداية الجائحة،.وبلغ عدد الحالات التي تطلبت العلاج بالمستشفى 9090، انخفاضا بنسبة 8% عن اليوم السابق.وحسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابات في البلاد إلى 11 مليونا و861077 حالة، منها 331349 حالة وفاة.وتماثل 30130 مريضا للشفاء الكامل من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 10 ملايين و248281 شخصا.ورغم ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة في عموم البلاد، تراجعت المؤشرات الوبائية بنسب متفاوتة في البؤرتين الرئيسيتين لتفشي الفيروس، وهما العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ.وسجلت موسكو 23415 إصابة و75 حالة وفاة مقابل 24030 إصابة و77 وفاة في إحصائية أمس، وفيما بلغ عدد الإصابات في بطرسبورغ 15802 مقابل 17833 أمس، مع تراجع الوفيات من 65 إلى 60 حالة.وفي مقاطعة موسكو تم رصد 11470 إصابة و33 وفاة مقابل 11434 إصابة و36 وفاة أمس./انتهى3

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