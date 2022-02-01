2022/02/01 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب السابق النائب الكردي احمد حمة رشيد ان :نتائج اجتماع الحنانة..هي المضي بحكومة الاغلبية الوطنية..والبقية معارضة برلمانية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الاطار التنسيقي متمسك بوحدته ولايقبل بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية وما يعطى له من مناصب.واضاف رشيد : ان الاطار مع حكومة توافقية ولن يقبل بغيرها ..مبينا ان الامور ستمضي على ماهي عليه الان ..الكتلة الصدرية وتقدم والسيادة والبارتي يشكلون حكومة الاغلبية ..والاطار التنسيقي معارضة برلمانية.واستضاف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمدينة النجف اليوم كلا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد حمة رشيد لـ / نينا / : نتائج اجتماع الحنانة.. المضي بحكومة الاغلبية الوطنية.. والبقية معارضة برلمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد حمة رشيد لـ / نينا / : نتائج اجتماع الحنانة.. المضي بحكومة الاغلبية الوطنية.. والبقية معارضة برلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).