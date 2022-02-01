الحكمة: إرهابيون هاربون من سجن الحسكة يصلون الانبار

2022/02/01 | 19:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..أكد عضو تيار الحكمة ، حسين فيصل ، الثلاثاء ، أن بعض الإرهابيين الهاربين من السجون السورية وصلوا إلى مضافات في وادي حوران بمحافظة الأنبار في غرب العراق.وقال فيصل لوكالة /المعلومة /، إن “المجموعات الإرهابية تحاول التحرك والاستفادة من الظروف السياسية والهفوات الأمنية الحاصلة في البلد وتحقيق بعض أهدافها الإجرامية من […]

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