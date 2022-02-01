وزارة المالية تعلن عن مبادرة لدعم الأيتام والمسنين

2022/02/01 | 19:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم عدد الشرائح المجتمعية تتمثل بتقديم معونات إلى دار رعاية الأيتام والمعوقين والمسنين.

وذكرت الوزارة في بيان، 1 شباط/فبراير، أنّ "وزارة المالية المتمثلة بوزيرها علي عبد الأمير علاوي، أطلقت مبادرة توفير المعونة والدعم اللازم لعدد من الشرائح المجتمعية، إيمانًا بتقديم يد العون والرعاية لهذه الشرائح الكريمة".

وأضاف البيان، أنّ "مدير عام الصندوق ورئيس مجلس الإدارة برين عبد السلام قاسم قام بزيارة تفقدية الى دار رعاية المسنين، والاستماع إلى احتياجاتهم، وأوعزت بتلبية كافة طلباتهم وتجهيزهم ضمن المبادرة المتضمنة تقديم المساعدة والدعم العيني".

وأوضح البيان، أنّ مبادرة الصندوق العراقي شملت "دار البراعم لرعاية الأيتام ودار زهور الأعظمية ودار الحنان لشديدي العوق".

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