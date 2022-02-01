إيران تتفاوض مع روسيا والصين حول بناء مطارات جديدة

2022/02/01 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سيافوش أميرموكري المدير التنفيذي

لشركة إدارة المطارات الإيرانية، إن

بلاده تجري مباحثات مع روسيا والصين حول

بناء مطارات جديدة في إيران.

ونقلت وكالة ILNA عنه القول: "لقد بدأنا

مفاوضات مع روسيا والص

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