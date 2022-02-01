2022/02/01 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بهنام خائفي نجاد، المسؤول بشركة

توليد الطاقة الكهروحرارية الإيرانية

أن ثلاث محطات سيتم بناؤها عبر القرض

الروسي المزمع بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح خائفي نجاد المسؤول عن تنفيذ

مشاريع المحطات الكه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني يعلن بناء 3 محطات كهربائية بقرض روسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني يعلن بناء 3 محطات كهربائية بقرض روسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).