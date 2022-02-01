بينها 12 مشروعاً في النجف.. الحكومة العراقية تتخذ 8 قرارات جديدة

2022/02/01 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الخامسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث

أهمّ القضايا والموضوعات المدرجة على

جدول الأعمال ومناقشتها، وإصدار

القرارات بشأنها.

وجرى

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