الموارد تضع عدادات تحصي الكميات المستهلكة وتحدد مميزات الري المغلق

2022/02/01 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، وضع عدادات تحصي الكميات المستهلكة، فيما حددت مميزات الري المغلق.وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ادارة المياه وترشيد استخدامها بشكل عقلاني يعطي نتائج جيدة حيث إن الحفاظ على المياه أمر مشترك بين الجميع"، لافتا الى أن "فواقد المياه تعود إلى عملية النقل حيث يتم من مسافات طويلة تصل الى 50 كم من اجل ارواء اراض زراعية فإذا كانت غير مبطنة سوف تتم خسارة كميات كبيرة في الرشح والتبخر".وأضاف، أن "الوزارة أصدرت قرار باستخدام طريقة الري المغلق بايصال المياه للأراضي والتي تعتمد على الانابيب"، مشيرا الى أن "دور الفلاح سيقتصر على ادارة المياه داخل الحقل من حيث الري للحفاظ على المياه".وأضاف، أن "هناك عدادات وضعت لمعرفة الكميات المستهلكة من المياه، بالاضافة الى توجيه لمركز التصاميم بإعداد التصاميم لاي مشروع جديد دون الرجوع للطرق القديمة"، مبينا أن "الوزارة لديها مشروع في محافظة ذي قار قرب البطحاء بحدود 10 الاف دونم بتصاميم كاملة سوف يتم البدء به وسيمول من قبل القرض الياباني، بالاضافة الى بعض الدعم من قبل عدد من المنظمات".وتابع أن "الوزارة لديها تنفيذ لمساحة 10 الاف دونم في محافظة كربلاء على مشروع الحسينية وهي منفذة بشكل شبكة أنابيب تستغل حاليا والتي فيها صمامات حيث يتم فتحها واغلاقها حسب حاجة الفلاح والذي يوفر كميات كبيرة من المياه بدلا من هدرها"، مؤكدا أن "هناك قرارا باعتماد التصاميم لكل العراق".وأكد أن "هناك تصاميم تعد حاليا منها مشروع ريادي في محافظة البصرة لغرض تأمين مشروع زراعة النخيل في منطقة البحار"، مبينا أن "التغيرات المناخية ليس من السهل حسابها كون الامطار متذبذبة في مناطق البلاد بالاضافة الى أن العراق فقد بعد انشاء السدود والخزانات من قبل دول الجوار المياه المتدفقة له والتي نقصت بشكل واضح، بالاضافة الى وجود توقع بنقص المياه بأكثر من هذه الكميات".

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