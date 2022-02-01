2022/02/01 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NRrCXDS0Drk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زفة عرس عراقية بالشاحنات في مدينة البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زفة عرس عراقية بالشاحنات في مدينة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).