ضوء أخضر لوزارة الدفاع للتصرف بمبلغ من أجل ’رفع الجاهزية وإدامة زخم المعركة’

2022/02/01 | 20:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قيام وزارة الدفاع بالتصرف بمبلغ (1.5) مليار دينار وخمسمائة مليون دينار، من حصة دائرة الميرة.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2022)، ان "المجلس وخلال جلسته الاسبوعية اليوم، وافق على قيام وزارة الدفاع بالتصرف بمبلغ (1.5) مليار دينار وخمسمائة مليون دينار، من حصة دائرة الميرة من أرباح مديرية الحوانيت العسكرية، لرفع جاهزية القطعات العسكرية وإدامة زخم المعركة، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابط تنفيذ عقود التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي".

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