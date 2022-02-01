جمع عربي: كركوك ليست للمتاجرة

2022/02/01 | 20:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك..أبدى منسق هيأة الرأي العربي في كركوك ناظم الشمري، الثلاثاء، رفضه المتاجرة سياسيا بقضية كركوك.وقال الشمري في لوكالة /المعلومة/، “من المعيب على الأحزاب العربية أن تتاجر بقضية كركوك لمصالح وغايات خاصة بها”.ودعا الى “الحفاظ على مكتسبات خطة فرض القانون، وعدم السماح بالمتاجرة بقضية كركوك لغايات ومصالح تخص تشكيل الحكومة، وخاصة بالحوار […]

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