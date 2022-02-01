هل تسد قطر نقص طاقة أوروبا حال نشبت حرب بأوكرانيا؟.. هذا ما قاله وزير خارجيتها

2022/02/01 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقناة "الجزيرة"، إن هناك حاجة إلى "جهد جماعي" من قبل الدول المصدرة والمستهلكة للطاقة لتجنب نقص الغاز في أوروبا، لكن بلاده مستعدة "للتعاون مع الجميع من أجل أمن الطاقة".

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