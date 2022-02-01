2022/02/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحريض يغضب شركة المنتجات النفطية..بيان ضد أحد المسؤولين من خمس نقاط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحريض يغضب شركة المنتجات النفطية.. بيان ضد أحد المسؤولين من خمس نقاط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحريض يغضب شركة المنتجات النفطية.. بيان ضد أحد المسؤولين من خمس نقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).