وفد أمني رفيع يصل ميسان

2022/02/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوصول وفد أمني رفيع رفيع المستوى إلى محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وفدا امنيا رفيعا من وزارة الداخلية وصل إلى محافظة ميسان".

وبين أن "ذلك لتقييم الوضع الأمني فيها".

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