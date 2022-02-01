تداعيات خسران قضية الطعن.. خشان لـ(بغداد اليوم): صراع مصالح ونفوذ!

2022/02/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عدم وجود حلول قريبة للأزمة السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، ان "المشهد السياسي مازال يشهد صراع وخلاف بين القوى السياسية المسيطرة على الوضع السياسي، وهذا الصراع هو صراع مصالح وصراع نفوذ، ولهذا لا توجد أي حلول قريبة لحل الازمة".

وبين ان "استمرار الأزمة السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستكون لها تداعيات، خصوصاً على الوضع الأمني، ولهذا على القوى السياسية حل المشاكل وفق مصالح الشعب العراقي، وليس وفق مصالح الأحزاب الخاصة".

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