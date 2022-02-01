فلسطين اولا والعراق ثانيا .. بعدد اصابات كورونا اليومية

2022/02/01 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الاثنين، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.فقد سجلت فلسطين ارتفاعا في حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين الدول العربية خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان اليوم، انه تم تسجيل 10 آلاف و444 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، وتعافي 1296 حالة، بالإضافة لتسجيل 6 حالات وفاة.وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وفي العراق ..أعلنت وزارة الصحة ، تسجيل 7217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 5759 حالة شفاء،و 13 حالة وفاة.وفي البحرين ..أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6745 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3801 حالة شفاء ، و 3 حالات وفاة.وفي ليبيا ..أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 آلاف و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، و699 حالة شفاء ، و 10 حالات وفاة .وأوضح المركز في بيان اليوم، أن بذلك بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالبلاد 429 ألفا و666 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 392 ألفا و457 حالة، ومجموع الوفيات 6 آلاف و117 حالة .وأشارت الوزارة في بيان اليوم، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 51628 شخصا.وفي السعودية ..أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، و5162 حالة، شفاء و 4 وفيات.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 687 ألفا و264 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 640 ألفا و353 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8940) وفاة.وفي الإمارات ..أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 845 ألفا و58 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، انه تم تسجيل 910 حالات شفاء ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 777 ألفا و96 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,243 حالة.‎ وأشارت الوزارة، إلى تقديم 30,044 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23,557,823 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 238.19 جرعة لكل 100 شخص./انتهى3

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