قطر تتوج ببطولة اسيا بكرة اليد بفوزها على البحرين.. والسعودية ثالثا بفوزها على ايران

2022/02/01 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توج المنتخب القطري لكرة اليد بالبطولة الآسيوية في نسختها العشرين، بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 29-24 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في نهائي البطولة التي احتضنتها المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والمؤهلة لبطولة العالم في بولندا والسويد العام المقبل 2023.و سيطر المنتخب القطري على أغلب فتراتها، ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-11.وواصل الفريق القطري تفوقه في الشوط الثاني ووسع الفارق في بعض الأحيان إلى 5 أهداف، حتى نجح في حسم اللقب في نهاية المطاف.وبهذا الفوز، احتفظ المنتخب القطري باللقب القاري للمرة الخامسة على التوالي، بعد التتويج في أعوام 2014 و2016 و2018 و2020.وكان المنتخب القطري نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد أن حقق العلامة الكاملة طوال البطولة، وضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة، حيث قدم مستوى رائعا طوال منافسات هذه النسخة.واحرز المنتخب السعودي المركز الثالث بفوزه على نظيره الايراني 26-23 هدفا .وتاهلت المنتخبات الاربعة برفقة الخامس كوريا الجنوبية الى كاس العالم المقبلة./انتهى3

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