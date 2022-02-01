2022/02/01 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تدق ساعة بيج بن الشهيرة 70 مرة احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث المقرر تنظيمه في بداية يونيو/ حزيران المقبل.وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن العمل يجري على قدم وساق لإزالة جميع السقالات في الوقت المناسب من برج إليزابيث المشيد على الطراز الفيكتوري والذي يضم ساعة بيج بن التي يبلغ وزنها 13.5 طنًا، […]

ظهرت المقالة بينها 70 دقة لساعة “بيج بن” ..



تفاصيل الاحتفال بعيد ميلاد إليزابيث أولاً على ايرث نيوز.

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