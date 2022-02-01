الحلبوسي وحمودي يؤكدان أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

2022/02/01 | 20:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي.وناقش اللقاء، بحسب البيان “التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوارات السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة”.هذا وهنَّأ الشيخ حمودي الرئيس الحلبوسي “بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة”.

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