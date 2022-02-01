الشيباني: مجلس الوزراء ناقش المعوقات التي تواجه مشاريع النجف

2022/02/01 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الاتصالات أركان الشيباني ،اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء ناقش المعوقات التي تواجه مشاريع النجف، وقال إن مجلس الوزراء ناقش المعوقات التي تواجه مشاريع النجف ووجه بتنفيذ توجيهات المجلس الوزاري للخدمات بشأن حاجات محافظة النجف.

وأضاف الشيباني خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المجلس قرر قيام وزارة المالية- الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع نصب الشاشات وكاميرات المراقبة في المنافذ الحدودية والذي قال إنه سيؤمن عملية الإشراف على كافة البضائع الداخلة إلى العراق.

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