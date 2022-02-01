الخارجية الأميركية: إجراءات روسيا على الأرض لا توحي بخفض التصعيد 

2022/02/01 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مسؤولة رفيعة في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الإجراءات التي تنفذها روسيا قرب الحدود الحدود الأوكرانية لا توحي بخفض التصعيد.

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