تعرف عليها.. ابل تخطط لاضافة ميزات نوعية لهواتف آيفون

2022/02/01 | 20:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميزة عبر شرائح NFC لتكون شبيهة بخدمة Mobeewave التي وفرتها سامسونغ عبر بعض هواتفها سابقا.

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