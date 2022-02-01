إعادة جثث 5 لاجئين قضوا في بحر إيجه إلى إقليم كردستان

2022/02/01 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان 5 جثث قضوا غرقا قرب جزيرة اتيكيثيرا اليونانية في بحر ايجة، ستصل مساء اليوم الى مطار اربيل الدولي.وقال رئيس المؤسسة اري جلال في تصريح صحفي، أن “خمس جثث ستصل اليوم الى مطار اربيل عصر اليوم من الذين قضوا …

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