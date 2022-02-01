قائد الشرطة يُفاوض.. مقتل وإصابة 4 أشخاص بنزاع عشائري في الناصرية

2022/02/01 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بنزاع عشائري في مدينة الناصرية.

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وقال المصدر لمراسل "ناس"، (1 شباط 2022)، إن "مشاجرة وقعت في منطقة السبل، بين عشيرتي آل ازيرج وآل بطي، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع ما يزال قائماً حتى اللحظة، رغم تدخل قائد شرطة ذي قار سعد حربية شخصياً لفض النزاع عن طريق التفاوض مع العشيرتين".

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