معاقبة وحرمان لاعبين عراقيين ببناء الاجسام بسبب الحقن والمنشطات

2022/02/01 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، معاقبة وحرمان لاعبين عراقيين بسبب الحقن والمنشطات.وذكر اتحاد بناء الاجسام في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه ان “الاتحاد الدولي للعبة بناء الاجسام ابرق الاتحاد العراقي للعبة بمعاقبة اللاعبين العراقيين علي حسين فرحان وفؤاد جاسم شاوي”.وتابع ان “الاتحاد اوقف اللاعبين لثبوتهم تعاطي المنشطات والتي ضهرت في […]

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