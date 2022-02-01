مكابدات عاشق ……… - منصور الريكان

2022/02/01 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1- وهج العشيرةوهجُ العشيرة يزدرينيْينسى بأنه في عيونيْيجتاحنيْ ……..ويدق بي وجعا ويؤلم هاجسي حتى ظنونيْويفر من فرحي طير تشظى في السكونِعبر المفازات القديمة يعترينيْ يهوي على جسدي احتراف حقيقةً مسكت بنان تماسكي لتظل بي رغم السنينِيا ويح أحلامي فأنت مخاضها …….وتسترت حدقات عينيك الجميلة في عيونيْوتنفسي بين انحسار خواطريْ حزن ينام ولا أنينك في أنينيْو ......





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