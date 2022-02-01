معنى التضامن مع حزب النهج الديمقراطي - أحمد بيان

2022/02/01 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان قبل كل شيء، لن نتخلف عن التضامن مع كافة ضحايا النظام القائم، وضمنهم حزب النهج الديمقراطي الذي منع من الاستفادة من القاعات العمومية رغم كونه حزبا شرعيا كباقي الأحزاب الشرعية، ومن بينها أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي.



وهي مناسبة لنؤكد أن ديمقراطية النظام القائم زائفة، وأن الانخراط في مسلسلها له ثمن، وهو الإقصاء والتهميش والاضطهاد حالة التغريد خارج السرب.



ونطرح السؤال هنا: لماذا لا تعاني أحزاب تحالف ا ......





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