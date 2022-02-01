المنتخب الاولمبي يتعادل مع فريق ديار بكر سبورت

2022/02/01 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعادلَ المنتخبُ الأولمبي أمام فريق ديار بكر سبورت التركي بدون أهدافٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينةِ أنطاليا.وأشركَ الملاكُ التدريبي للمنتخبِ في المباراةِ جميع اللاعبين من أجل تحقيقِ الفائدة الفنيّة.ا ع

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